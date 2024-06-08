وديًا.. منتخب ألمانيا يستعد لـ«يورو 2024» بالفوز على اليونان

فاز منتخب ألمانيا، مساء الجمعة، على نظيره اليوناني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب بروسيا بارك، في إطار استعدادات المانشافت لخوض نهائيات يورو 2024.

تقام بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

انتهى بتقدم منتخب اليونان بهدف دون رد، أحرزه يورجوس ماسوراس في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، بدأ منتخب ألمانيا بقوة لتسجيل هدف التعادل، وبالفعل نجح في ذلك في الدقيقة 55 عن طريق كاي هافيرتز بتمريرة من ليروى ساني.

وسجل باسكال جروس هدف فوز المنتخب الألماني في الدقيقة 89، لينهي مباراته الودية أمام اليونان بنتيجة 2-1.

يورو 2024

يبدأ منتخب ألمانيا (المستضيف لبطولة يورو 2024)، مشواره في الحدث القاري بمواجهة إسكتلندا يوم 14 يونيو، ثم يواجه المجر في 19 يونيو، قبل أن يختتم مواجهاته بالمجموعة الأولى بصدام قوي أمام سويسرا.