زوجة سفاح التجمع: "كريم حاول قتلي أنا وأخواتي أكثر من مرة وأمه زيه بالظبط"

أعلنت السيدة لبني غانم زوجة سفاح التجمع عن تفاصيل جديدة بخصوص زوجها المتهم في عدة قضايا قتل، والتي كانت أبرزها واقعة خيانة، ورفعه قضية زنا ضدها وحصل على حكم بحبسها، وحضانة ابنه الوحيد منها وتركه عند والدته، ومنذ تلك اللحظة تحول كل شيء في حياة المتهم، فأصبح يستدرج الفتيات إلى شقته ويمارس معهن العلاقة السادية، ثم يقتلهن، ويلقي بجثثهن في الصحراء، انتقامًا من كل فتاة بسبب مافعلته زوجته به، بحسب تصريحها.

وقالت لبني غانم زوجة سفاح التجمع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية": تعرفت علي كريم المعروف باسم سفاح التجمع من 10 سنين، وانفصلنا منذ 3 سنوات، ومن وقتها لا أرى ابني الوحيد، وحاولت بكل الطرق الوصول إليه ولكن باءت كل محاولاتي بالفشل.

زوجة سفاح التجمع: والدة كريم زيه بالظبط

وأضافت زوجة سفاح التجمع: كريم حاول قتلي أنا وأخواتي أكثر من مرة، حتى أنه دائما كان عنيف معي ودائم الشجار باستمرار، ولكي اتجنب التعامل معه فضلت التواصل مع والدته على أمل أن أرى ابني ولكنها دومًا تتهرب مني وترفض مقابلتي.

وأكملت: "كريم لا يحمل الجنسية الأمريكية وكان عنده تهم تحرش في أمريكا، ولم أكن أعلم بهذه الاتهامات، منوهة إلى أن قضية الزنا التي رفعها عليها كانت كذب، مضيفة باكية: “أنا عايزة أشوف ابني، وبحلم بزين، ومامته بتهددني وهى زيه بالظبط”.