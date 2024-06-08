ads
السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سائق ينهي حياته شنقًا بعد ترك زوجته المنزل في كرداسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهى سائق حياته شنقًا بعد ترك زوجته المنزل إثر خلافات أسرية بمنطقة كرداسة في الجيزة.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة سائق مشنوقا داخل منزله بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سائق مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبسؤال أسرته أفادوا باقدامه على إنهاء حياته شنقا بسبب ترك زوجته المنزل إثر خلافات أسرية جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سائق كرداسة شنقا خلافات أسرية سائق ينهي حياته المنزل الجيزة