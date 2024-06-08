بسبب أزمة نفسية.. مدمن مخدرات يُنهي حياته شنقًا في أوسيم

أنهى مدمن حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة قهوجي مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة قهوجي مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبسؤال أسرته أفادوا بأن نجلهم مدمن لمخدر الآيس وأنهى حياته لمروره بأزمة نفسية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.