بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق جمصة بالدقهلية

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق رافد (جمصة - المنصورة) أمام قرية الروضة مركز طلخا وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي ووجود عدد من المصابين على طريق جمصة بلقاس امام قرية الروضة.

انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز طلخا لقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، الي مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص منهم 5 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج و2 مصاب تم إسعافهم بموقع الحادث ورفض النقل.

وأصيب في الحادث كلا من: أحمد محمود أحمد جودة، 24 سنة، ومقيم ببلقاس، مصاب بكسر مضاعف بالذراع الأيمن وجروح قطعيه بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد إبراهيم عبدالغفار عبده، 31 سنة، مقيم بدكرنس، مصاب بكسر بالكتف الأيمن وكدمات متفرقه بالجسم، وأحمد شوقي عبدالسلام رمضان، 31 سنة، مقيم بأحمدية أبو الفتوح، بلقاس، مصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى وسحجات بالقدم، ومحمد إبراهيم محمد غلوش، 45 سنة، مقيم ببسنديلة بلقاس، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ورفعت محمد رمضان خليفة، 69 سنة، مقيم بكفر بساط طلخا، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بالساق اليمنى، وحنين السعيد محمد، 12 سنة، مقيم بلقاس، مصاب بكدمات بالجسم، وأسعف ورفض النقل إلى المستشفى، وروجينا السعيد محمد 8 سنوات، مقيمه، بلقاس، مصابة بكدمات بالجسم وجري إسعافها بموقع الحادث أيضًا.

وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة العام، وتحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.