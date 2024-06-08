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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضحية ارتفاع درجة الحرارة.. انتشال جثة طفل غرق في مياه النيل بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة طفل غرق في مياه النيل أثناء الاستحمام هربا من ارتفاع درجة الحرارة بمنطقة معدية القصبجي بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل 12 سنة في مياه النيل أثناء الاستحمام هربا من ارتفاع درجة الحرارة بمنطقة معدية القصبجي بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق طفل عقب نزوله إلى مياه النيل هربًا من ارتفاع درجة الحرارة، ولم يتمكن من الخروج وجرفته المياه لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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