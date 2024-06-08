ربة منزل تنهي حياتها شنقًا بعد تركها منزل زوجها في الهرم

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على جثة ربة منزل مشنوقة داخل منزل والدها بدائرة القسم، أن المتوفاة أقدمت على إنهاء حياتها شنقا لمروره بأزمة نفسية عقب ترك منزل زوجها قبل 5 أشهر والإقامة داخل منزل والدها.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل مشنوقة داخل منزل والدها بدائرة القسم،

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بحبل مربوط بجنش المروحة، وبسؤال أسرتها أفادوا باقدامها على إنهاء حياتها شنقا لمرورها بأزمة نفسية عقب ترك منزل زوجها قبل 5 أشهر بسبب خلافات أسرية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.