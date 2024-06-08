أحمد جلال: علينا تنويع مصادر الدولار بهدف سد الفجوات

كشف الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن البنية الأساسية للدولة هي قاطرة الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن فكرة الإصلاح الاقتصادي الشامل يحتاج تغيير التوجه الجديد، خاصة السياسات وليس المشروعات.

وأضاف الدكتور أحمد جلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد أن الحوار الوطني إنشاء مجلس استشاري قومي بقانون وخطط وأهداف محددة على غرار النظام الأمريكي، معلقا: لا يتعارض مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء لأن الاختصاصات مختلفة.

واستشهد مقرر المحور الاقتصادي قائلا: الكهرباء ندفعها بالجنيه ونشتري معداتها بالدولار، فكيف نسدد الفارق بين العملتين، منوها أنه علينا تنويع مصادر الدولار من أجل سد الفجوات.

وعلق قائلا: كان لدينا نقصا في العملة الدولارية واضطررنا للجوء إلى صندوق النقد الدولي وحدث ضغطا على السياسات النقدية، ونحتاج الانتقال من النموذج التنموي إلى نموذج فكري إصلاحي جديد.