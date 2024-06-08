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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بدوران العسكري بنطاق مركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بوقوع حادث تصادم ووجود وفاة ومصابين.

وبانتقال ضباط مباحث وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة الرائد رامي أبو شتية، رئيس المباحث، لمكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى"عبد الرحمن عيد عبد العزيز، 22 عامًا، وإصابة كلًا من: عمر خالد 22 عامًا بنزيف شديد بالرئة اليمني وتركيب أنبوبه صدرية ونزيف بالبطن والحوض، ومازن السيد 22 عامًا بجرح قطعي بالأذن اليمنى.

وجرى نقل المصابين لمستشفى ميت غمر المركزي والجثة لمشرحة المستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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