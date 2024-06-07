وزير الشباب يتابع البرنامج الأوليمبي للمنتخبات الوطنية قبل السفر لباريس

في إطار الاستعدادات لأولمبياد باريس، تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن كثب برنامج الأولمبي للمنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات خلال فترة إعدادهم قبل السفر إلى أولمبياد باريس٢٠٢٤.

واشاد وزير الشباب والرياضة بنتائج الفارس نائل نصار في الفروسية ولاعبي الرماية ببطولة كأس العالم بألمانيا ولاعبين السلاح بالمغرب، ويهنئ لاعبة التنس ميار شريف لتأهلها لأولمبياد باريس عن طريق التصنيف العالمي بعد أدائها القوي خلال الأشهر الأخيره لتدخل ضمن ٥٥ علي مستوى العالم.

ويشارك منتخب السلاح ببطولة أفريقيا بالمغرب، ويتواجد منتخب الخماسي في الصين، ويتواجد منتخب المصارعة في كرواتيا ثم يتوجهون إلى المجر وبولندا، فيما يتواجد منتخب الجودو في اليابان، بينما يتوجه منتخب التايكوندو إلى كوريا الجنوبية، ويستعد منتخب اليد لخوض عدد من المباريات للتجهيز للأولمبياد.

وقد قام وزير الرياضة بزيارات ميدانية إلى مراكز التدريب والمعسكرات التحضيرية الداخلية ومنها بالمركز الأوليمبي بالمعادي حيث يتواجد منتخبات رفع الأثقال والجمباز، واستمع إلى تقارير المدربين واللاعبين وتفقد التجهيزات والتدريبات المقامة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل لهم في رحلتهم نحو الأولمبياد، مؤكداً على أهمية الإعداد الجيد والتركيز الكامل للفرق الوطنية خلال هذه الفترة الحاسمة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الفنية والإدارية واللاعبين في تحقيق أفضل أداء رياضي وتحقيق النجاح في دورة الألعاب الأولمبية القادمة.

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى حرص الدولة المصرية علي توفير كافة الموارد اللازمة لتأمين برامج التدريب والمعسكرات والتجهيزات اللازمة للمنتخبات الوطنية، معرباً عن فخره باللاعبين والمدربين وثقته في قدرتهم على تمثيل مصر بأفضل صورة في الأحداث الرياضية العالمية.

ولفت "صبحي" أنه سيستمر في متابعة برامج الأولمبي ودعم الفرق الوطنية حتى موعد السفر إلى باريس، كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق للجميع وثقته في تحقيق نتائج إيجابية تعزز مكانة مصر في المنافسات الرياضية العالمية.