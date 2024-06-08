القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 مسيرات للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها قامت بتدمير 4 مسيرات وصاروخين في مناطق الحوثي باليمن جاء ذلك حسبما ذكرت المركزية الامريكية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس".

وأضافت، أن قوات القيادة المركزية قامت بتدمير زورق استطلاح للحوثيين في البحر الأحمر، وتدمير مسيرة انطلقت من اليمن باتجاه باب المندب

وأوضحت أن الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه البحر الحمر من اليمن، لم ينتج عنها أي أضرار في السفن الأمريكية أو التجارية.

وأمس الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها قامت بتدمير ثمانية أنظمة جوية بدون طيار تابعة للحوثيين تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر.

وأضافت المركزية الأمريكية، أن قوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت في تدمير سفينتين سطحيتين غير مأهولتين للحوثيين في البحر الأحمر.