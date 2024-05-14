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الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

إبراهيم حسن: توصلنا مع محمد صلاح للانضمام للمنتخب.. وتم تحريف تصريحات حسام حسن

ابراهيم حسن
ابراهيم حسن
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قال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن التصريحات التي قالها حسام حسن تم تحريفها، والتي تخص بأن الدوري لا يوجد به لاعب يصلح لمنتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر، أن المدير الفني للمنتخب المصري كان يقصد أن الدوري لم يُفرز لاعبين جدد للمنتخب عن القائمة الموجودة، كما أكد أن الجهاز الفني للمنتخب أرسل خطابات للمحترفين وعلي رأسهم محمد صلاح كابتن منتخب مصر.

وأكد المدير الفني للمنتخب أنه تواصل مع اللاعب عمر مرموش منذ فترة وهناك محاولات لتأجيل العملية الجراحية التي سوف يجريها في يده، وأضاف إبراهيم، أن مرموش لاعب مهم جدًا ولدى الجهاز الفني أمل في لحاقه بالمباراتين المقبلتين.

وقال إبراهيم حسن عن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، أنه حارس كبير وقيمة للمنتخب ورقم 1 في مصر وله التقدير والاحترام.

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