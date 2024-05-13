هدف عمر كمال الأفضل في الجولة 22 من الدوري الممتاز.. شاهد

أعلنت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصري المحترفة، فوز هدف عمر كمال عبدالواحد، لاعب النادي الأهلي، بجائزة الهدف الأفضل في الجولة 22 من الدوري المصري.

وسجل عمر كمال عبدالواحد، هدف التعادل لفريق الأهلي في شباك مضيفه بلدية المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ونجح عمر كمال في هز شباك بلدية المحلة، مستغلًا دربكة وسط الدفاع بعد رأسية محمود متولي التي اصطدمت بالقائم، ليطلق صاروخ سكن الشباك.

وكان عمر كمال يتنافس على الهدف الأفضل في الجولة 22 من الدوري المصري، مع كل من هدف ماجد هاني لاعب غزل المحلة في شباك الأهلي، وهدف رمضان صبحي لاعب بيراميدز في شباك المصري وهدف عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي في شباك الداخلية.

وحصل هدف عمر كمال على نسبة 89.9% من تصويت الجماهير على الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية.