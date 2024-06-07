وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمعرض الصناعات الدفاعية البلغاري "Hemus 2024"

حرصت وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة في مختلف المعارض الدولية والمحلية لعرض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بالجهات التابعة للوزارة والإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع؛ تشارك وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "Hemus 2024" الدولي لمعدات وخدمات الدفاع المقام خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2024 بمدينة بلوفديف ببلغاريا.

قال محمد بكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة تشارك في معرض "Hemus 2024" بجناح يضم العديد من المنتجات العسكرية لعدد من شركاتها التابعة مثل (الصلب المدرع بسُمكات مختلفة، الذخيرة بأنواعها، خراطيش الصيد، نموذج "ماكيت" للمركبة المدرعة "سينا 200"، المقذوفات والقنابل).

وثمّن الرئيس البلغاري المشاركة المتميزة لوزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، مشيداً بالمساعي المتعلقة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات البلغارية مثل “TBS” و “VMZ” في العديد من المجالات التصنيعية، معرباً عن تقديره لقيام مصر باختيار بلغاريا لتكون أول دولة أوروبية يشارك على أرضها قطاع الإنتاج الحربي المصري في معرض عسكري متخصص، مُبدياً سعادته بهذه المشاركة المهمة وغير المسبوقة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي إلى قيام عدد من السفراء بزيارة جناح الوزارة بالمعرض للإطلاع عليه من منتجات بالجناح والتي تتميز بالجودة وتعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من تطور في صناعاتها العسكرية.

وأشار "بكر" إلى أن معرض "HEMUS" الدولي للدفاع والأمن بدأ تنظيمـه عام 1995، ويمثل تجمعـاً دوليـاً لتبادل الرؤى والخبرات فـي مجالات الدفاع والتسليح المختلفة (البرية - البحرية - الجوية) لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي، لافتاً إلى أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في الدورة السادسة عشر من المعرض تعد الأولى من نوعها وتعكس حرص الوزارة على المشاركة بفاعلية في المعارض المتخصصة بمجال إنتاج الصناعات الدفاعية بأوروبا، وتسعى الوزارة من خلال المشاركة به إلى عقد شراكات إستراتيجية مع مختلف الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات التصنيع العسكرية.

جدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى على الإطلاق التى تشارك فيها مصر فى أحد المعارض المتخصصة بمعدات التسليح فى القارة الأوروبية، كما تعد جمهورية مصر العربية هي الدولة العربية والأفريقية الوحيدة المشاركة بجناح فى معرض "HEMUS" للصناعات العسكرية من بين (٣٢) دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين وإيطاليا وتركيا والتشيك والدنمارك وفرنسا، وتشارك بالمعرض (١٤٠) شركة عالمية تمثل هذه الدول.