تجديد حبس أخطر تشكيل إجرامي في سرقة الدراجات النارية ببني سويف

قررت جهات التحقيق بتجديد حبس تشكيل إجرامي يتكون من 4 أشخاص تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات الناريه بمحافظة بني سويف 15 يوم علي ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة عندما تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن بني سويف تحت إشراف المقدم محمد قاسم رئيس مباحث قسم الشرق ببني سويف والذي توصلت معلومات مفادها قيام 4 أشخاص من بينهم عميلان سيئي النية ولاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية الضفيرة والتخلص من اللوحات المعدنية والتصرف فيها بالبيع.



وبعد اعداد تحريات مباحث قسم الشرق ببني سويف برئاسة المقدم محمد قاسم فاستصدر إذن النيابة العامة لضبط المتهمين وبعد إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة من قوة شرطة مباحث الشرق تمكنوا من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (15) واقعة أخرى وأرشدوا عن المسروقات " 15 دراجة نارية" وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.