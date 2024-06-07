"دار الكلمة " والمنتدي الأكاديمي المسيحي للمواطنة يعقدان لقاء تشاوريا بعنوان "الثقافة والدين والجسد"

بدأت اليوم الجمعة، فعاليات الجلسة الافتتاحية من اللقاء التشاوري بعنوان "الثقافة والدين والجسد" والذي تنظمه جامعة دار الكلمة التابعة للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في القدس والمنتدى الأكاديمي المسيحي للمواطنة في العالم العربي (Cafcaw) في مدينة لارنكا في جزيرة قبرص.

وقال الدكتور القس متري الراهب مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة: " تحرص جامعة دار الكلمة دائمًا على معالجة القضايا الاجتماعية والدينية التي يتجنبها الكثيرون. وقضية الجسد عند تقاطع الدين مع الثقافة هي قضية من هذا القبيل. وسيجمع المؤتمر باحثين من جميع أنحاء غرب آسيا وشمال أفريقيا لتحليل الدور الذي يلعبه "الجسد" اليوم في الخطاب الاجتماعي والسياسي في المنطقة. ونأمل أن توفر وقائع المؤتمر للعلماء والطلاب أداة لفهم هذه القضية المهمة بشكل أفضل."

ونشرت الصفحة الرسمية لجامعة دار الكلمة بان الدكتورة باميلا شرابيه، مديرة برنامج اللقاء التشاوري قالت: "تزايدت أهمية موضوع اللقاء التشاوري منذ الجلسة الختامية لمؤتمر جامعة دار الكلمة الدولي الرابع والعشرين حول الثقافة والتحول الرقمي، والذي عقد عام 2022 في مدينة ليماسول في جزيرة قبرص، وقد حددها العديد من الأكاديميين والفنانين والممارسين من سوانا ومجتمعات الشتات على أنها تأتي في الوقت المناسب وذات صلة بمجالات سوانا المترابطة - وخاصة الثقافية والاجتماعية والقانونية والسياسية والاقتصادية".

وأضافت:" لقد تم دعوة المشاركين لمناقشة المحاور التالية: تمثيلات النوع الاجتماعي/الوكالة والهيئات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، من خلال التحقيق في كيفية تمثيل النوع الاجتماعي والتفاوض بشأنه في ثقافات سوانا، والوكالة التي يمتلكها الأفراد على أجسادهم المرتبطة بالنوع الاجتماعي.

بالإضافة إلى أنه ستتم مناقشة موضوع تأطير الهيئات واستخدامها والسيطرة عليها، من خلال دراسة الطرق التي يتم بها تأطير الهيئات والسيطرة عليها من قبل الأنظمة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في سوانا، وتأثيرات الأطر / الممارسات القانونية القمعية على الاستقلال الجسدي. وأيضاً من خلال تحليل دور الأجساد في أعمال المقاومة ضد الاحتلال والحرب، وطرق قمع الأجساد واستغلالها في مناطق الصراع.

كما من المقرر مناقشة موضوع الجسد والتنشئة الاجتماعية والتكنولوجيا، من خلال التحقيق في كيفية تأثير المعايير المجتمعية والممارسات الثقافية والمعتقدات الدينية على التنشئة الاجتماعية للهيئات في سوانا، والآثار المترتبة على الاستقلال الفردي والتعبير عن الذات."

جدير بالذكر يتمثل موضوع اللقاء التشاوري حول أنه غالبا ما تتوقف المناقشات المعاصرة في جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا (سوانا) على مفاهيم وتطبيق الجسد والدين والثقافة، بما في ذلك كيفية تعريف الاختلافات، وإدراك التقاطعات ، وكيفية إبلاغها بالسلوكيات المجتمعية، والاعتماد على الثقافة والدين والتأثير عليهما، ويكون لها تأثير على مختلف الهياكل الدينية والسياسية والاقتصادية.

حيث أنه كانت سوانا مركزا للجغرافيا السياسية في العقود الماضية ، وموقعا للصراعات المختلفة التي اهتمت بالمنظمات والمؤسسات والأكاديميين والفنانين والصحفيين المحليين والدوليين، وقد حظي هذا الاهتمام باهتمام أكبر من القضايا الأخرى مثل الخطابات وممارسات الجسد والثقافة والدين.

ومع ذلك ، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به عندما يتعلق الأمر بتفكيك الأطر الكلية للبحث/التحليل والممارسة التي تتميز بعدم الاهتمام الكافي بالسياق، واستكشاف ورسم خرائط وتمكين وتعزيز الأصوات والممارسات الحالية في المنطقة ومجتمعات الشتات، حيث تتحدى هذه الأصوات/الممارسات افتراضات الثنائيات ، وتفكيك الصور النمطية ، وتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين.

جدير بالذكر أنه سيستمر اللقاء التشاوري لمدة يومين على التوالي، حيث يأتي اللقاء استكمالاً لتوصيات اللقاء التشاوري الدولي بعنوان "الثقافة والتحول الرقمي لجنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا: التحديات والفرص، والذي عقد في 9 – 10 حزيران 2023 في مدينة لارنكا في جزيرة قبرص.