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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يتابع استمرار طرح مواد غذائية مدعمة بالمنافذ

استمرار طرح مواد
استمرار طرح مواد غذائية مدعمة بالمنيا
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تابع  اللواء  أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة تكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع  محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي، وبالتنسيق مع إدارة تموين مطاي، توافر السلع بالأسواق وطرحها للجمهور وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالمدينة والقرى بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار. 

أضاف رئيس المركز، أن توزيع وبيع المنتجات الغذائية المدعمة مستمر بالمدينة والقرى مؤكداً  على المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية وتكثيف الحملات الرقابية من قبل ادارة التموين للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع.

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إحكام الرقابة على الأسواق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا مبادرة خفض الاسعار مدينة مطاي