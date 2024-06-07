حصاد جامعة حلوان خلال أسبوع

في إنجاز علمي بارز، فازت جامعة حلوان بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي يخدم التنمية المجتمعية في إطار أهداف التنمية المستدامة، وتسلم الدكتور السيد قنديل الجائزة بقيمة اثني عشر الف وخمسمائة دولار، وأقيمت الاحتفالية بجامعة الدول العربية.



كما هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الطلاب الفائزين في مهرجان ابداع في موسمه الـ ١٢ في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة.



وبحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، نظمت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان احتفالية كبرى لتكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، احتفالًا بحصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.



كما افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض الطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية، معربًا عن سعادته وفخره بتفوق وإبداعات طلاب الكلية من مختلف الجنسيات، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الكلية في تقديم أفضل الخدمات التعليمية والأنشطة المختلفة للطلاب الوافدين وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الفنية.



وقد قام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بزيارة كلية الاقتصاد المنزلي وفي بداية الزيارة اجتمع رئيس الجامعة مع أعضاء مجلس ادارة مركز الزراعة الصحراوية، وتحدث عن أهمية وضرورة الإسراع في خطوات إنشاء كلية الزراعة باعتبارها أهم ساعد في دعم الاكتفاء الذاتي داخليا في الجامعة أو في المجتمع المحيط.



وفى إطار الدور المجتمعي والخدمي لجامعة حلوان وفرت الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، منفذ بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.