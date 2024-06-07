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الجمعة 07 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

ياسين يحصد المركز الأول  فى بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه 

الطفل البطل ياسين
الطفل البطل ياسين
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حقق البطل ياسين مختار عبد العظيم المركز الأول، والفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه تحت سن 7 سنوات، والتي أقيمت أول أمس باستاد القاهرة .

وكان قد حصد اللاعب ياسين مختار عبد العظيم  الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية  التنشيطية للكاراتيه للموسم الرياضي «2024 - 2025»، وذلك عن نادى النيل الرياضى، بفضل جهود بذلها  كابتن ايهاب المصرى.

واستطاع اللاعب ياسين أداء مختلف الحركات المطلوبة بإجادة تامة، مع إظهار القوة والمرونة والتوازن، ليحصد المركز الأول مع الميدالية الذهبية ببطولة كأس مصر للكاراتيه .

يضاف ذلك إلى سجل النجاحات المتعددة التي حققها مختلف فرق الكاراتيه  تحت قيادة إدارة نادى النيل الرياضى  والمشرفين والمدربين وبالإضافة الى المناخ الإيجابي للتدريب، والحرص على نشر روح الثقة والتفاؤل والتفاني التام في للتدريبات. 

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رياضة ذهبية كارتية بطولة الكاراتية