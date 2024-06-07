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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني، حسب الطقس القبطي، وذلك بكنيسة ومزار القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر.

شارك في الصلاة الأب ميلاد رزق الفرنسيسكاني، المسؤول عن المزار، ورئيس الدير، والأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، وعدد من الآباء الرهبان بالدير، كما ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "يا شفيع إيجاد الأشياء المفقودة اجعلني أحد نعمة الحب".

وفي نهاية القداس، أهدت الكنيسة جزءًا من ذخائر القديس أنطونيوس البدواني، إلى الأب المطران، كما تضمنت الذبيحة الإلهية أيضًا التطواف الاحتفالي.

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