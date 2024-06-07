رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفي الأورام لبحث إنشاء استراحة متطورة للمرضى

تفقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية مستشفي الأورام والأماكن والأرض المجاورة، لها لبحث إنشاء استراحة جديدة متطورة ومجهزة لانتظار مرضى الأورام المترددين على المستشفي للكشف وتلقي العلاج والمرافقين لهم، بالإضافة إلى اختيار أماكن مناسبة لإضافة خزاني أكسجين سائل لتلبية احتياجات المرضي بالمستشفيات الجامعية.

رافق رئيس الجامعة الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بقسم الأورام.

وأكد الدكتور أحمد القاصد ان هذا يأتي في إطار إهتمام الجامعة بتطوير الخدمات المقدمة للمرضى ، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي إهتماما كبيرًا بدعم وتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين.

وأوضح القاصد أن مستشفى علاج الأورام والطب النووي بالمستشفيات الجامعية هو الوحيد من نوعه فى المحافظة الذي يقدم الخدمة الطبية المتقدمة في علاج مرضي الأورام بالمحافظة حيث انه يخدم محافظة المنوفية و 3 محافظات مجاورة بشكل أساسي والمرضي من محافظات أخرى متنوعة، ويبلغ إجمالى عدد الأسرة به 80 سريرا، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية وفق أحدث الأجهزة والتقنيات للمترددين علي المستشفي والعيادات الخارجية به للكشف وتلقي والعلاج مشيرا إلي أن الجامعة ستبدأ قريبا في إنشاء معهد الأورام الجامعي الجديد للتوسع في تقديم خدمات علاجية وتشخيصية وبحثية للمرضي .