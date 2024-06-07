محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الموسم في ليفربول

حصد النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، اليوم الجمعة، جائزة أفضل لاعب في النادي الإنجليزي عن الموسم المنقضي 2023-2024.

وظفر محمد صلاح بجائزة لاعب الموسم في ليفربول، بعدما تفوق على زملائه بالفريق، فيرجيل فان دايك وأليكسيس ماك أليستر.

ويوجد صلاح في الفترة الحالية، ضمن معسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وخاض محمد صلاح 44 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات طوال الموسم المنصرم، أسهم خلالها في 38 هدفًا ما بين تسجيل وصناعة.

وتوج الفرعون المصري هذا الموسم مع ليفربول ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول في الموسم

وكان محمد صلاح تعرض لإصابة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا الماضية، أبعدته عن مباريات ليفربول في جميع المسابقات، ما أدى إلى تراجع مستواه وابتعاده عن التهديف لفترة طويلة، وبالرغم من ذلك كان العنصر الأبرز في الفريق في الموسم المنقضي، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في النادي.

وأنهى محمد صلاح رفقة ليفربول، بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2023-2024، في المركز الثالث برصيد 82 نقطة، خلف أرسنال الوصيف ومانشستر سيتي البطل.