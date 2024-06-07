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الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس الشيوخ يناقش ملف الشباب والذكاء الاصطناعي.. الأحد

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يواصل مجلس الشيوخ أعمال جلساته العامة يومى الأحد والإثنين القادمين، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة  الشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والبطاقة والمشروعات بشأن الشباب والذكاء الاصطناعي.. القرص والتحديثات.
كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن تحسين مركز مصر فى مؤتمر القوة الناعمة والحوافز المقدمة لحذب للاستثمار الأجنبية فى صناعة تكنولوجيا المعلومات.

كان مجلس الشيوخ قد ناقش خلال الجلسات العامة السابقة استيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الاوقاف ومنها مال الوقف وتنميته  ملف فرش المساجد وملف إحلال وتجديد بيوت الله  وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الأئمة  ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين أحوالهم المالية.

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الاحد والاثنين جلساته العامة وتكنولوجيا المعلومات