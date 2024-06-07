مجلس الشيوخ يناقش ملف الشباب والذكاء الاصطناعي.. الأحد

يواصل مجلس الشيوخ أعمال جلساته العامة يومى الأحد والإثنين القادمين، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة الشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والبطاقة والمشروعات بشأن الشباب والذكاء الاصطناعي.. القرص والتحديثات.

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن تحسين مركز مصر فى مؤتمر القوة الناعمة والحوافز المقدمة لحذب للاستثمار الأجنبية فى صناعة تكنولوجيا المعلومات.

كان مجلس الشيوخ قد ناقش خلال الجلسات العامة السابقة استيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الاوقاف ومنها مال الوقف وتنميته ملف فرش المساجد وملف إحلال وتجديد بيوت الله وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين أحوالهم المالية.