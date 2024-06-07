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الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 12 مخالفة متنوعة فى حملة على المخابز البلدية والأسواق بمغاغة

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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 تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة مجهودات الوحدة المحلية في الدور الرقابي على الأسواق حيث تم تنفيذ حملة مكبرة اليوم الجمعة بحضور حسن محمدالسيد نائب رئيس المركز ومشاركة الإدارة التموينية والصحة والطب البيطرى، تم خلالها المرور علي المخابز الحرة وكذلك محلات بيع السلع الغذائية ومحلات الجزارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 مخالفة تموينية متنوعة  عبارة عن (عدم اعلان وحماية مستهلك وإغلاق).
يأتى ذلك ضمن جهود المحافظة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين وردعهم والتأكد من توافر السلع الغذائية وبأسعار مناسبة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار.

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المخابز مغاغة مخالفة تموينية المنيا منظومة الأسعار