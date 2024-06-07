تحرير 12 مخالفة متنوعة فى حملة على المخابز البلدية والأسواق بمغاغة

تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة مجهودات الوحدة المحلية في الدور الرقابي على الأسواق حيث تم تنفيذ حملة مكبرة اليوم الجمعة بحضور حسن محمدالسيد نائب رئيس المركز ومشاركة الإدارة التموينية والصحة والطب البيطرى، تم خلالها المرور علي المخابز الحرة وكذلك محلات بيع السلع الغذائية ومحلات الجزارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 مخالفة تموينية متنوعة عبارة عن (عدم اعلان وحماية مستهلك وإغلاق).

يأتى ذلك ضمن جهود المحافظة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين وردعهم والتأكد من توافر السلع الغذائية وبأسعار مناسبة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار.

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