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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بايدن يأمر بمنع شركة صينية من شراء عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الاثنين، قرارًا بمنع شركة تكنولوجية على علاقة بالصين من تملك عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية للقوات الجوية الأمريكية في ولاية وايومنغ غربي الولايات المتحدة.

وجاء في في بيان للرئيس، نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "هناك أدلة موثوقة تقودني إلى الاعتقاد بأن شركة "ماين وان بارتنرز ليميتد" في جزر فيرجن البريطانية، والمملوكة في نهاية المطاف لمواطنين صينيين، من خلال الاستحواذ على بعض العقارات التي تقع على بعد ميل واحد من قاعدة فرانسيس إي وارين الجوية، قد تتخذ إجراءً يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "تُحظر هذه الصفقة، ويُحظر ملكية المشترين لأي مصلحة في العقار أو جزء منه، أو الاحتفاظ بأي حقوق ملكية في العقار".

من جانبه، صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في وقت سابق، بأن "الفهم الخاطئ للصين في الولايات المتحدة مستمر، فهم يواصلون الترويج لسياستهم الخاطئة لاحتواء الصين".

وتابع وزير الخارجية الصيني أن "العوامل السلبية في العلاقات الصينية الأمريكية تستمر في النمو والتراكم".

الرئيس الأمريكي جو بايدن شركة صينية شراء عقار قاعدة صواريخ استراتيجية