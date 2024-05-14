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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وصول 3 إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات

حريق المدرسة في النصيرات
حريق المدرسة في النصيرات
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوصول 3 إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء القصف الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.

قال الدفاع المدني بغزة، أن التقديرات الأولية للقصف الإسرائيلي اليوم على منزلًا يعود لعائلة  "كراجة" وكان يؤوي نازحين في النصيرات، تشير بوجود نحو 100 شخص على الأقل في المنزل.

وأعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني أنها تمكنت من انتشال 8 شهداء وإنقاذ عشرات الإصابات من النساء والأطفال بعد استهداف طائرات الاحتلال مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق تعود لعائلة "كراجه" بالنصيرات تأوي نازحين وما زال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما أفادت مصادر فلسطينية، باستمرار اشتعال النيران داخل المدرسة التي استهدفها الاحتلال في مخيم النصيرات وسط القطاع والتي تؤوي نازحين.

وصول 3 شهداء مصابين مدرسة تؤوي نازحين مستشفى شهداء الأقصى