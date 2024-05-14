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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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سلطان طائفة البهرة بالهند يستقبل "سعفان".. ويشيد بالجهود المصرية في دعم عملية السلام بالمنطقة

سلطان البهرة واستقباله
سلطان البهرة واستقباله محمد سعفان وزير القوي العاملة السابق
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استقبل السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، بمقر إقامته بالقاهرة، محمد سعفان وزير القوي العاملة السابق،  وذلك بحضور، مفضل محمد ممثل السلطان بالقاهرة.

ورحب سلطان طائفة البهرة بزيارة محمد سعفان، مشيدًا بالجهود المصرية في دعم عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فضلًا عن التطور الذي تشهده مصر علي كافة الأصعدة، كما أشاد  بحب المصريين لآل البيت المصرية.

من جانبه وجه "سعفان" الشكر إلى سلطان طائفة البهرة على دعم تطوير مسجد السيدة زينب بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، بعد ترميمه، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا  عن ترميم وتجديد عدد من مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، بالإضافة إلي الدعم للكثير من الأنشطة الخيرية المتنوعة.

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