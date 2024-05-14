العراق.. عقد مؤتمر لدعم الوقاية من الإرهاب وفكره المتطرف

عقد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مؤتمرا علميا بعنوان "دعم الوقاية من الإرهاب وفكره المتطرف"، بالتعاون مع جامعة البيان، وتحت رعاية المهندس محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، وبحضور الدكتور نعيم العبودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الباحثين والأكاديميين، وذلك تحت شعار "التعليم ومكافحة الإرهاب تكامل الأدوار ووحدة الهدف".

ووفقا لبيان صادر عن "مكافحة الإرهاب"، فإن المؤتمر يُعقد في إطار مواجهة التحديات التي يفرضها التطرف والإرهاب عبر اعتماد مقاربات أمنية غير تقليدية أكثر قوة بالإضافة إلى تدابير وقائية في إطار مقاربة شاملة ضمنتها "الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب 2021-2025".

ولفت البيان إلى أن المؤتمر يأتي لتفعيل التعاون مع الجامعات العراقية، بغية تعزيز استراتيجية مكافحة الإرهاب في دعم الجهود البحثية والأكاديمية لمواجهة الفكر المتطرف ووليده الإرهاب، ومن أجل تعزيز قدرة الحكومة على تحديد الأولويات الوطنية التي تهدف إلى منع التطرف العنيف بطريقة مستنيرة مبنية على التشاور.

يشار إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب عقد العديد من المؤتمرات العلمية بالتنسيق مع الجامعات العراقية والأساتذة والباحثين والمختصين بغية الوصول إلى أفضل وأكمل تنفيذ لاستراتيجية مكافحة الإرهاب في الوصول إلى عراق آمن مستقر.

ويعاني العراق من خلايا وعصابات تنظيم داعش الإرهابي الهاربة والمختفية في أوكار بمناطق جبلية وعرة أو متخفية وسط المدن والقرى، تنتظر أي فرصة لتنفيذ عمليات دامية ضد الجيش العراقي وأجهزة الأمن المختلة التي نجحت في هزيمة التنظيم الإرهابي جغرافيا، وأفقدته المساحات الواسعة التي سيطر عليها في العراق.

وكانت وزارة الدفاع، منذ ساعات، قد أعلنت عن مقتل قائد بلواء المشاة وعدد من المقاتلين خلال تصديهم لعمل إرهابي.

مؤتمر (دعم الوقاية من الإرهاب وفكره المتطرف)