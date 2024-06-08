احتفالية لتكريم المعلم المثالي بالمنيا الجديدة (صور)

أقام مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة برئاسة المهندس وائل قطب وبحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور علي عبد السلام مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، احتفالية لتكريم معلمي مدارس المنيا الجديدة المثاليين، جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت اليوم السبت في أحد المدارس الخاصة بمدينة المنيا الجديدة.

وشهد اليوم العديد من الفقرات التي قدمها طلبة أحد المدارس الخاصة، والتي امتعت الحضور.



من جانبه قال المهندس وائل قطب رئيس مجلس أمناء المنيا الجديدة أن تكريم المعلمين والمعلمات المثاليات تقديرا وعرفانا بجهودهم وفضلهم على في تقديم نشأ قادر على تحمل المسؤلية وواع بكل ماله وماعليه نحو دينه ووطنه ومجتمعه.

وأضاف قطب كما يأتي هذا اليوم تكريما لمن يحملون نبراس العلم في حياتنا لما للعلم من أهمية في بناء الأوطان.

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