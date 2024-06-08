طلب إحاطة بشأن إزالة زراعات النخيل وتشريد 300 أسرة بالأقصر

تقدم النائب حسن خليل بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية ، بشأن إزالة زراعات النخيل و تشريد 300 أسرة بالأقصر .



وجاء في طلب الإحاطة ان مركز مدينة الزينة قام بازالة زراعات النخيل وتشريد أكتر من 300 أسرة بالمخالفة لكل الأعراف و القواعد التى أرستها القيادة السياسية في دعم وتشجيع الاستثمار الزراعى ، وتوفيق أوضاع المستثمرين الجادين وفقا للقانون .

وقال خليل في طلبه إن رئيس مركز ومدينة الزينة ، التابعة لمحافظة الأقصر قام بتنفيذ حملة إزالة غير قانونية على 78 فدان منزرعة من الأرضى الصحراوية المستصلحة .

وأضاف النائب، ارتكب مركز المدينة مذبحة بحق شتلات وزراعات النخيل الخضراء ، وتعمد تخريب شبكات الرى الآلي والبنية التحتية التى تتجاوز 25 مليون جنيه ، وشرد أكتر من 300 عامل من أهالى الأقصر العاملين فى المشروع ، متعدياً بذلك على اختصاصات وصلاحيات لجنة فض منازعات المستثمرين بمجلس الوزراء التى تنظر طلب المستثمر، الحائز قانوناً لـعقد بيع وتقنين 175 فدان من إجمالى المساحة الكلية البالغة 236 فدان التى قام باستصلاحها وزراعتها فعليا .

وتابع خليل ؛ استبق رئيس المدينة قرار لجنة فض منازعات المسثمرين بانتداب خبير لمعاينة الأرض وبيان الزراعات الموجودة بها وقام بتنفيذ حملة إزالة لطمس معالم الأرض وتضليل متخذى القرار بمجلس الوزراء عن عمد.

وطلب النائب من المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلبة العاجل إلى لجنة الإداة المحلية واستدعاء وزير التنمية المحلية لمحاسبة المتسبب فى تشريد أكتر من 300 أسرة و إزالة الزراعات ، وعرقلة خطة الدولة فى استصلاح وزراعة الصحراء من خلال دعم وتشجيع القطاع الخاص.