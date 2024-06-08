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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

نصائح مهمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري

عمال
عمال
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في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده أغلب دول العالم، يتعرض العمال في عدة وظائف لمشاكل صحية ومعاناة في ممارسة الحياة وأداء عملهم نتيجة الحر الشديد وقد يتعرض العمال للإجهار الحراري ومشاكل صحية قد تسبب أزمات خطيرة في التعرض المباشر لأشعة الشمس والتواجد في الحر الشديد لفترات طويلة، وتبرز “البوابة نيوز” نصائح لحماية العمال من الإجهاد الحراري والتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.

-نصائح لحماية العمال من الإجهاد الحراري:

أخذ فترات راحة كافية.

الحصول على الترطيب والتبريد المناسب وتناول المياه الباردة والعصائر الطبيعية.

غسل الدماغ والجسم بالماء البارد من وقت لآخر.
على مؤسسات العمل توفير طرق الحماية بوضع تكييف في الأماكن التي يعمل بها الموظفون والعمال.

توفير الأدوات والموارد اللازمة لحماية العمال.

على العامل عدم الإهمال في اتباع خطوات السلامة التي على المؤسسة توفيرها.

يمكن توفير مظلات ومراوح كبيرة في أماكن العمل المفتوحة.

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