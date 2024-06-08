السلطات الأسترالية تحذر المواطنين بجنوبي البلاد من الفيضانات

حذرت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، سكان ولاية "نيو ساوث ويلز" بجنوب البلاد، من وقوع فيضانات جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي تعرضت لها الولاية طوال الأسبوع الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن السلطات أطلقت أكثر من 30 تحذيرا في مختلف مناطق الولاية، منها 12 تحذيرا طارئا، مشيرة إلى أن الأمطار تسببت في غمر عدة مناطق بأنحاء الولاية.

وأضافت الشبكة الإخبارية أنه تم التعامل مع 850 حالة طوارئ متعلقة بالأمطار منذ الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن خطر الفيضانات يتزايد بشكل خاص بغرب مدينة "سيدني".

وأوضحت السلطات أنه من المتوقع أن تخف حدة هطول الأمطار خلال الأسبوع المقبل إلا أنها حذرت من عدم زوال خطر الفيضانات بشكل كامل.