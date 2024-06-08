ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بمدينة بدر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل و3 عملاء سيئ النية، لقيامهم بسرقة السيارات والدراجات النارية بمدينة بدر.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة بدر حال شروعه فى سرقة سيارة، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة السيارات والدراجات النارية، وأقر بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة أخرى، كما أقر بالتصرف فى كافة المسروقات بالبيع لعملائه "سيئ النية" (3 عاطلين) تم ضبطهم وضبط السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتهم، وأقروا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة .