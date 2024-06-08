فتح 406 فصول محو الأمية في 7 مراكز بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن فتح 406 فصول محو الأمية في 7 مراكز على مستوى المحافظة خلال شهر مايو الماضى، تمهيداً لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة القادمة، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.



من جانبه، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا ًإلى أنه تم فتح 406 فصول بمراكز (مطاى ـ ملوى ـ ديرمواس ـ أبوقرقاص ـ العدوة ـ مغاغة ـ المنيا)، بما يتيح استقبال 4060 دارساً ودارسة من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.