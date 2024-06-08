اضطراب الأطراف الدورية.. أسباب وعلاج

هناك اضطراب مزعج يعرف بـ"اضطراب الأطراف الدورية“ ما يعرف ايضا بـ”تملل الساقين"، هذا الاضطراب يسبب الم في القدمين ومشاكل في النوم وربما يعاني منه الكثير من الناس دون معرفة اسمه او المعلومات الكافيه عنه منها اسباب هذا الاضطراب وعلاجه، حيث يسبب اضطراب الأطراف الدورية حركات متكررة وغير إدرادية للاطراف اثناء النوم وتسبب الأرق والتعب في النهارنتيجة حدوث تملل الساقين وتشنجاتها وصرير الأسنان وتحدث خاصة في الليل.

-أسباب حركة القدم اللإرادية أثناء النوم:

الاضطرابات العصبية.

اضطرابات الإلكتروليت.

ضغط جذر العصب.

اضرابات التمثيل الغذائي.

الاختلالات الهرمونية.

مرض ويليس إيكبوم.



واضطراب الأطراف الدورية هو السبب في ألم القدمين الذي يعاني منه الكثير من الناس عند النوم ويكون الألم مزعج ويسبب صعوبة في النوم حتى أن بعض الناس لايستطيعون تغطية القدمين اثناء النوم حتى في برودة الجو وتغطية كامل الجسم تظل القدمين مكشوفة ويؤثر ذلك على النوم وجودته وتنتج هذه الألام عن عدة اسباب ايضا وهي:

-استهلاك المنشطات أو المنبهات.

-التوتر والقلق الشديد.

-الاستخدام المفرط للاجهزة الالكترونية.

-الاكتئاب.



-أعراض اضطراب الأطراف الدورية:

تشنجات وهزات متكررة في الساق أو الذراع.

أرق ونوم متقطع وصعوبة في النوم.

الشعور بحرارة في اطراف القدمين.



-علاج اضطراب الأطراف الدورية:

يصف الطبيب بعض الأدوية التي تقلل الألم.

ادوية تحسن من جودة النوم.

ممارسة التمارين الرياضية.

تحسين صحة الأفراد المتضررين النفسية والجسدية.

اتباع انظمة صحية في الطعام.