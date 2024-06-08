فيديو يثير جدلًا.. عمرو دياب يصفع شابًا على المسرح حاول التقاط سيلفي معه

أثار فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي للنجم عمرو دياب الجدل، بعدما صفع أحد المعجبين أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

ويظهر الفيديو لحظة محاولة الشاب التقاط سيلفي مع المغني عقب انتهاء فقرته، ليفاجأ بصفعة على وجهه.

واختلفت ردود الأفعال على الواقعة على منصات التواصل، واعتبر البعض أن تصرف دياب غير مبرر، وآخرون رأوا أنها ردة فعل طبيعية على تعرضه للمضايقات من المعجبين.

ويذكر أنها ليست المرة الأولى بل تكررت نفس الواقعة، إذ سبق له طرد مهندس الصوت بطريقة "غير لبقة"، كما وصف سائقه بالحيوان في حفل ليالي "سعودية مصرية" في فبراير الماضي، وقبلها في 2018 ضرب أحد حراسه الشخصيين خلال حفل، بعد صعود أحد الحاضرين على المسرح لالتقاط صورة معه، حيث تدخل الحارس لمنعه من الوصول إليه، لكن عمرو دياب، أبعد الحارس عنه بسرعة وضربه أمام الجمهور.