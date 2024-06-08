ads
السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يجتمع برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد أحمد والي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ورئيس اللجنة الثلاثية، اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الثانوية العامة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وذلك وفي حضور  محمد لطفي رئيس كنترول ب، و أسامة العشري رئيس لجنة الإدارة قطاع المنصورة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتوجيهات ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية للتجهيز لامتحانات الثانوية العامة.

فيما تطرق الاجتماع لجميع الجوانب والتعليمات والإرشادات الخاصة بالعملية الامتحانية وكذلك طرق معالجة أي مشكلة في مهدها بالتعاون مع كافة الجهات. 

وفي النهاية تمنى والي للجميع بالتوفيق والنجاح في ادارة العملية الامتحانية وتوفير لأبنائنا الطلاب الجو الهادئ لأداء الامتحان.

FB_IMG_1717839784447
FB_IMG_1717839784447
FB_IMG_1717839780998
FB_IMG_1717839780998
FB_IMG_1717839779462
FB_IMG_1717839779462
FB_IMG_1717839777930
FB_IMG_1717839777930
FB_IMG_1717839776407
FB_IMG_1717839776407
FB_IMG_1717839774855
FB_IMG_1717839774855
FB_IMG_1717839771447
FB_IMG_1717839771447
FB_IMG_1717839772855
FB_IMG_1717839772855
FB_IMG_1717839767633
FB_IMG_1717839767633
FB_IMG_1717839770046
FB_IMG_1717839770046
FB_IMG_1717839765928
FB_IMG_1717839765928
الإدارات التعليمية التربية والتعليم الدقهلية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة رؤساء لجان لجان امتحانات الثانوية العامة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية