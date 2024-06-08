وكيل تعليم الدقهلية يجتمع برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد أحمد والي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ورئيس اللجنة الثلاثية، اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الثانوية العامة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وذلك وفي حضور محمد لطفي رئيس كنترول ب، و أسامة العشري رئيس لجنة الإدارة قطاع المنصورة.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتوجيهات ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية للتجهيز لامتحانات الثانوية العامة.
فيما تطرق الاجتماع لجميع الجوانب والتعليمات والإرشادات الخاصة بالعملية الامتحانية وكذلك طرق معالجة أي مشكلة في مهدها بالتعاون مع كافة الجهات.
وفي النهاية تمنى والي للجميع بالتوفيق والنجاح في ادارة العملية الامتحانية وتوفير لأبنائنا الطلاب الجو الهادئ لأداء الامتحان.