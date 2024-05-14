المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقعًا حيويًا في إيلات

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء ، أنها استهدفت هدفًا حيويًا في مدينة إيلات جنوب إسرائيل باستخدام مسيرتين .

وأوضحت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها ، أن هذا الهجوم يأتي "استمرارًا في نهج المقاومة ضد جيش الاحتلال ، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني ، وردًا على المجازر التي يرتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ .

وأكدت المقاومة الإسلامية ، أن الموقع الذي تم استهدافه في إيلات ، المعروفة بـ "أم الرشراش"، يقع داخل الأراضي المحتلة ، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة ، مُعلنة استمرارها في مهمتها في استهداف مواقع الأعداء .