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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقعًا حيويًا في إيلات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء ، أنها استهدفت هدفًا حيويًا في مدينة إيلات جنوب إسرائيل باستخدام مسيرتين .

وأوضحت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها ، أن هذا الهجوم يأتي "استمرارًا في نهج المقاومة ضد جيش الاحتلال ، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني ، وردًا على المجازر التي يرتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ .

وأكدت المقاومة الإسلامية ، أن الموقع الذي تم استهدافه في إيلات ، المعروفة بـ "أم الرشراش"، يقع داخل الأراضي المحتلة ، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة ، مُعلنة استمرارها في مهمتها في استهداف مواقع الأعداء .

المقاومة الإسلامية في العراق مدينة إيلات جنوب إسرائيل