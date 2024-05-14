طائرات الاحتلال تقصف مستودعًا داخل مدرسة في مخيم النصيرات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" ، اليوم الثلاثاء ، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن طائرات الاحــتلال الإسرائيلي قصفت مستودعًا داخل مدرسة تضم نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أسفر عن اندلاع حرائق هائلة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت مصادر طبية في القطاع ، عن استشهاد 14 مواطنًا بينهم أطفال، وإصابة العشرات، وإصابة العشرات، بعد قصف الاحتلال لشقة سكنية تعود لعائلة "كراجة" جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.