"السكر للصناعات التكاملية" تحقق مبيعات بنحو 3.350 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024

أعلن رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اللواء عصام البديوي أن قطاع الصناعات التحويلية للشركة استطاع منذ بداية العام المالي 2023/2024 وحتى الآن تحقيق مبيعات بلغت نحو3.350 مليار جنيه.

و أضاف في تصريحات صحفية أن صافي الأرباح بلغ حتى الآن نحو 1.750 مليار جنيه من إجمالي 1.850 مليار جنيه بنسبة 95% من المستهدف لافتا إلى أنه مع إضافة مبيعات السكر الذى تقوم الشركة بإنتاجه فإن صافي الأرباح سوف تتجاوز 8 مليارات جنيه.

وأشار البديوي إلى أنه سيتم بالموازنة الجديدة 2024/2025 رصد 300 مليون جنيه استثمارات سوف تستخدم لتطوير المصانع تتلاءم مع المعايير والاشتراطات البيئة.

وفي سياق آخر كشف البديوي عن مفاوضات للدخول في شراكة مع شركة مصرية سويسرية للتعاون في إنتاج أنواع جديدة من المنظفات.

أضاف في تصريحات صحفية أن وفد من الشركة قام بزيارة مصنع العطور التابع للشركة في حيث أشاد بالقدرات التصنيعية سواء في الجزء الخاص بصناعة العطور أو بالتقنيات التى تستخدمها الشركة في صناعة المنظفات.

أضاف نظرا لارتفاع تكاليف إنتاج المنظفات في سويسرا فضلا عن ارتفاع تكاليف التصدير إلى الدول الأخرى فإنه تم الاتفاق المبدئي على إنتاج أنواع جديدة من المنظفات بمصنع العطور مع إضافة خطوط إنتاج جديدة وسيوجه جزء من المنتجات إلى السوق المحلي وجزء للتصدير وذلك للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول.

ولفت إلى أن مصنع العطور قام خلال العام الماضي بتصدير نحو120 طن منظفات صناعية بقيمة 2.6 مليون جنيه ومن المستهدف مضاعفة الكمية خلال العام المقبل.

وأكد البديوي أن الشركة في إطار استراتيجيتها لتطوير مصنع العطور قامت بالتعاقد على ماكينة تعبئة اوتوماتيكية تصل الشهر المقبل باستثمارات تصل الى 20 مليون جنيه منوها بأنها ستعمل على مضاعفة الطاقة الانتاجية لتصل إلى 3600 عبوة في الساعة مقارنة بنحو300 عبوة حاليا.