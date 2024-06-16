الأوكرانيون لا يضعون آمالا على قمة زيلينسكي.. لواء بالجيش الأوكراني: «أشك في تحسن الأوضاع»

لدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طموحات كبيرة لعقد قمة في سويسرا في نهاية هذا الأسبوع، ولكن على خط المواجهة وفي كييف التي أنهكتها الحرب، تكاد تكون الآمال في تحقيق أي اختراق كبير معدومة.

ويأتي المؤتمر الذي يضم نحو 90 دولة ومؤسسة عالمية في لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للأوكرانيين المنهكين والجنود المتفوقين في التسليح، بعد أكثر من عامين من الحرب.

وقال سيرجي، وهو نائب قائد لواء دبابات منتشر في منطقة دونيتسك الشرقية حيث القتال على أشده، إنه عندما يجلس أصحاب النفوذ للتوصل إلى نهاية للقتال، فمن المحتمل ألا يكون ذلك في قمة فخمة.

وقال الرجل البالغ من العمر 36 عامًا: "السياسة هي السياسة"، متشككًا في أن يؤدي الاجتماع إلى تحسين الوضع في دونيتسك.

وقال دانيلو، وهو مشغل طائرات بدون طيار يبلغ من العمر 23 عامًا، إن التجمع لن يؤدي إلى تغييرات "جذرية".

وتتنازل القوات الأوكرانية التي تعاني من نقص الموارد عن قرية تلو الأخرى في الشرق والشمال أمام الهجمات الروسية، مما أجبر السلطات على إعلان إجلاء إلزامي للمدنيين.

وأطلق الجيش حملة تعبئة أثارت الخوف بين السكان من إرسال الآباء والأزواج والأبناء إلى الجبهة.

وتسببت الضربات الروسية في انقطاع أو عرقلة إمدادات الكهرباء لملايين الأوكرانيين، مما تركهم في الظلام لساعات متواصلة.

وفي العاصمة، قالت فيكتوريا البالغة من العمر 36 عامًا، والتي تعمل في صناعة الطاقة، إنها "منهكة" بسبب الحرب، وأنها تريد أن تصدق أن القمة ستساعد في إنهائها.

وقال زيلينسكي إن إحدى النقاط الرئيسية التي أثيرت في القمة ستكون عودة أسرى الحرب الأوكرانيين.

ولهذه القضية صدى عميق لدى ليديا ريباس البالغة من العمر 40 عامًا، والتي تقول إن لديها "توقعات كبيرة" بشأن المحادثات في سويسرا.

وكان أولكسندر، المتخصص في أمن المعلومات البالغ من العمر 22 عامًا، صريحًا، وقال: "أعتقد أن الحرب ستنتهي بطريقة عسكرية وحشية"، معتبرًا أن الاجتماع قد يقدم بعض "الأمل" اللحظي.

وأضاف: "لكن مع ذلك فإن مسألة إنهاء الحرب سيتم حسمها في ساحة المعركة".

وهذا احتمال مثير للقلق بالنسبة لأوكرانيا، التي بدأت قواتها تخسر الأرض في منطقة دونيتسك، وأيضا في منطقة خاركيف الحدودية.

ويحث زيلينسكي الحلفاء على زيادة إمدادات الأسلحة - وخاصة أنظمة الدفاع الجوي - لمواجهة التقدم الروسي واستعادة الأراضي الأوكرانية كجزء من خطته المكونة من 10 نقاط والتي ستهيمن على جدول أعمال القمة.

وبالعودة إلى دونيتسك، وهي المنطقة التي يدعي الكرملين أنها جزء من روسيا، ردد قائد سرية الدبابات ماكسيم البالغ من العمر 38 عاما تحفظات الجنود الآخرين حول القمة.