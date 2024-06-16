يورو 2024.. إيطاليا تتجاوز صدمة الهدف المبكر وتنتصر على ألبانيا

تغلبت إيطاليا حاملة لقب بطولة أوروبا (يورو 2024) على ألبانيا بنتيجة 2-1، وذلك بعدما تعرضت لصدمة مبكرة بتلقي هدف في الثواني الأولى من المباراة التي أُقيمت السبت، وشهدت دعمًا جماهيريًا كبيرًا للمنتخب الألباني.

بدأت المباراة بحدث مفاجئ حيث سجل نديم باجرمي هدف ألبانيا في غضون 23 ثانية فقط، مستغلًا رمية تماس ضعيفة من فيدريكو ديماركو ليسدد الكرة بقوة في مرمى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، محققًا بذلك أسرع هدف في تاريخ بطولة أوروبا.

ردت إيطاليا سريعًا واستعادت توازنها في الدقيقة 11 من الشوط الأول، عندما سجل أليساندرو باستوني هدف التعادل بضربة رأسية متقنة. وبعد خمس دقائق فقط، نجح نيكولو باريلا في وضع إيطاليا في المقدمة بتسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء، مستفيدًا من إبعاد سيئ للكرة من دفاع ألبانيا.

رغم السيطرة الكبيرة للمنتخب الإيطالي على مجريات المباراة بعد هدف باجرمي، إلا أنهم لم يتمكنوا من خلق العديد من الفرص الحقيقية في الشوط الثاني. بدا المدرب لوتشيانو سباليتي محبطًا بشكل متزايد بسبب عدم قدرة فريقه على حسم المباراة بشكل مريح، لكنه في النهاية كان سعيدًا بالتمسك بالفوز وحصد النقاط الثلاث الأولى.

بهذا الانتصار، بدأت إيطاليا مشوارها في البطولة بقوة، حيث حصلت على أول 3 نقاط لتتصدر المجموعة الثانية بجانب إسبانيا، التي فازت اليوم أيضًا على كرواتيا بنتيجة 3-0. إيطاليا تسعى للدفاع عن لقبها الذي حققته في 2021، وهذا الفوز يمثل خطوة مهمة في هذا الطريق.