"نيمار" وناصرمنسي" يخضعان لكشف المنشطات عقب الفوز على دريمز

خضع سيد عبد الله "نيمار" وناصر منسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف المنشطات، عقب مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمزالغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد، وينتظر المتأهل من نهضة بركان واتحاد العاصمة.