سر وجبة السمك.. سفاح التجمع يدلي باعترافات جديدة أمام جهات التحقيق

واصل "كريم" أو المُلقب بـ سفاح التجمع اعترافاته أمام جهات التحقيق في محافظة بورسعيد لإتهامه بإنهاء حياة أكثر من 3 فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة قبل أن إلقاء القبض عليه أثناء محاولته التخلص من جثة أخر ضحاياه على أحد جانبي محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

سفاح التجمع قتل ضحاياه ثم تناول السمك

كشفت التحقيقات مع المتهم أنه كان يحمل جثث ضحاياه ويضعها داخل سيارته تحديدا في شنطة السيارة ثم يتوجه لتناول وجبة سمك في أحد المطاعم، بعد ذلك يتوجه بسيارته إلى أحد الطرق الصحراوية ويلقي بالجثث هناك ويعود بعدها إلى شقته داخل "كومباوند" شهير بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

من جانبه، أكد مصدر مطلع أنه لم يجرى تحديد العدد النهائي لضحايا سفاح التجمع حتى الآن.



ومازالت التحقيقات والتحريات مستمرة خاصة أن سفاح التجمع خلال أقواله أمام جهات التحقيق لم يستطع تحديد عدد ضحاياه، واكتفى بقوله أكثر من 3 ضحايا، بينما تبين من التحريات والتحقيقات المبدئية تحديد هوية الـ 3 ضحايا وأنهم من محافظتي القاهرة والجيزة.