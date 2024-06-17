الذهب يتراجع عالميا وسط ترقب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 مع ترقب المتعاملين المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، في حين أظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن التضخم يستقر.

ودفعت تقارير التضخم وفق رويترز إلى رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي يتجه لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وبحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2321.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد صعوده أكثر من 1%يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6%إلى 2335.30 دولار للأوقية.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية غدا الثلاثاء وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وقراءات أولية لمؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث عدد من مسؤولي بنوك الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي بعض الضعف في ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن سوق العمل يفقد زخمه ويبقي آمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر حية.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 68% خفض الفائدة في سبتمبر ، مقارنة بتوقعات بنحو 63% قبل بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس الماضي.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 29.13 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5% إلى 953.30 دولار، وخسر البلاديوم 0.1% إلى 889.21 دولار.