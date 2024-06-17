محافظ المنوفية يشدد على تكثيف حملات النظافة خلال إجازة عيد الأضحى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة الدقيقة واليقظة التامة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة، بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المه،د بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين، للحفاظ علي هيبة وحقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة.



كما وجه المحافظ، بتكثيف حملات النظافة العامة للشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات والعمل على رفع تراكمات القمامة أولا بأول ، والتخلص الآمن من كافة المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالأماكن المخصصة، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية، أصدر توجيهات مشددة برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية لاستقبال عيد الأضحى، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة، وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.