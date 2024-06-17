تضامن الدقهلية توزع 850 ألف جنيه بدل ملابس العيد لأبناء دور الرعاية

تابع الدكتور وائل عبدالعزيز، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، تسليم مبلغ 850 ألف جنيه بدل ملابس العيد لجميع الأبناء بدور الرعاية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع درجة الاستعداد بمناسبة ايام عيد الأضحى المبارك.

كما وجه مديري الإدارات الاجتماعية، بمتابعة خطة ذبح الأضاحي والتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية والأشخاص غير القادرين، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة المنتشرة فى أرجاء المحافظة، وحوكمة عملية التوزيع من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم، للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع المعايير والقرارات المنظمة في هذا الشأن، لإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، في الوقت الذي يدخل الفرحة والسعادة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحى لمنازلهم مع تفعيل مبادرة "لحد الباب".

كما وجه إدارة الضمان و الإغاثة والهلال الأحمر، برفع درجة الاستعداد لفرق الاغاثة للتعامل مع أي حدث طارئ ايام عطلة عيد الأضحى المبارك، وكذلك فريق التدخل السريع المحلي.

كما وجه مكتب الحج الإداري بالمديرية، بالتواصل المستمر علي مدار الساعة مع مشرفي بعثة حج جمعيات الدقهلية، بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة وجمعوا الحصى ثم التحرك إلى منى، ومن ثم الي رمى جمرة العقبة الكبرى، والتي تمت بنجاح تنفيذا لتوجيهات ايمن عبد الموجود رئيس البعثة.