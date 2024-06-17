أفاعي وعقارب سامة.. تحذيرات الحماية المدنية بالوادي الجديد بسبب الحر

أصدرت الحماية المدنية بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، التعليمات والإرشادات للمواطنين بسبب موجة الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها المحافظة منذ عدة أيام.

وقال العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية بالوادي الجديد، في بيان إعلامي له، إنه يجب عدم ترك المواد الغازية والقداحات (الولاعات) والمشروبات الغازية والعطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام، داخل السيارات خاصة في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة.

كما شدد مصطفى، على ضرورة فتح نوافذ السيارات بشكل بسيط وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، وعدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

كما حذرت من خروج العقارب والثعابين جحورها بشكل ملحوظ ودخولها إلى المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

كما شدد الاكثار من شرب الماء والسوائل، وعدم تشغيل سخانات الماء، وعدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء، وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة، والبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً، وحتى الساعة 3 ظهراً وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والأسوار والمزارع والبلكونات، وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.