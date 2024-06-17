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الإثنين 17 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نتنياهو يحل حكومة الحرب الإسرائيلية

نتنياهو
نتنياهو
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قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الإثنين، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الوزراء في جلسة الحكومة السياسية الأمنية الليلة الماضية، بحل حكومة الحرب الإسرائيلية، بعد أسبوع من انسحاب معسكر الدولة من حكومة الطوارئ – وخروج بيني جانتس وغادي آيزنكوت منها.

وأضاف: "لقد كان ذلك في اتفاق الائتلاف مع جانتس، بناء على طلبه. وبمجرد مغادرة جانتس، لم تعد هناك مثل هذه الحكومة".

وكان قرار نتنياهو متوقعا، في ظل مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بالانضمام إلى الحكومة بدلا من الوزراء المستقيلين.

وبعد تقاعد الاثنين، بقي فقط رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والوزير المقرب لنتنياهو رون ديرمر ورئيس حزب شاس أرييه درعي في حكومة الحرب.
 

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة الحكومة ا الاحتلال الإسرائيلي