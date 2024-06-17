نتنياهو يحل حكومة الحرب الإسرائيلية

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الإثنين، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الوزراء في جلسة الحكومة السياسية الأمنية الليلة الماضية، بحل حكومة الحرب الإسرائيلية، بعد أسبوع من انسحاب معسكر الدولة من حكومة الطوارئ – وخروج بيني جانتس وغادي آيزنكوت منها.



وأضاف: "لقد كان ذلك في اتفاق الائتلاف مع جانتس، بناء على طلبه. وبمجرد مغادرة جانتس، لم تعد هناك مثل هذه الحكومة".

وكان قرار نتنياهو متوقعا، في ظل مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بالانضمام إلى الحكومة بدلا من الوزراء المستقيلين.

وبعد تقاعد الاثنين، بقي فقط رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والوزير المقرب لنتنياهو رون ديرمر ورئيس حزب شاس أرييه درعي في حكومة الحرب.

