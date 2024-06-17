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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

صرخة داخل العقار تنقذ طفلة من تحرش حلاق الوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط حلاق "له معلومات جنائية مسجلة" المتهم بالتحرش بطفلة داخل عقار بدائرة قسم شرطة الوراق.

التحرش بطفلة في الوراق 

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض طفلة للتحرش على يد حلاق "له معلومات جنائية مسجلة" داخل عقار بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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